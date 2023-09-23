Роскосмос рассказал о дне осеннего равноденствия на Земле

Солнце пересекло небесный экватор утром в субботу. Так оно перешло из Северного небесного полушария в Южное.Из-за такого перехода в Северном полушарии сейчас астрономическая осень, а в Южном - весна. В осеннее равноденствие Земля разделяется на две части – день и ночь. Причем части практически равны между собой.