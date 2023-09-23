Amazon использовал ИИ для наблюдения за футболистами

Национальная футбольная лига (НФЛ) совместно с Amazon Web Services (AWS) использует искусственный интеллект (ИИ) для расширенного анализа результатов игроков. В рамках партнерства Next Gen Stats компания AWS использует алгоритмы искусственного интеллекта и инструменты сбора данных для извлечения ценных сведений из игр.

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Это включает в себя анализ поведения игроков, их агрессивности, скорости и быстроты реакции. Технология, основанная на искусственном интеллекте, позволяет количественно оценить «давление» в футбольных матчах, что дает более глубокое понимание, чем традиционная статистика. Она позволяет идентифицировать блокирующих и толкающих игроков, количественно оценивать давление в игре и определять индивидуальные сочетания блокирующих и толкающих игроков.