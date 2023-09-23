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Китайские археологи нашли древний даосский храмовый комплекс

Китайские археологи в провинции Хэбэй на севере Китая раскопали руины даосского храма времен династии Сун. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Бэйцзин ваньбао".

В Китае нашли древний даосский храмовый комплекс
© Сетевое издание m24.ru

Сообщается, что археологические работы велись экспедицией Института культурных памятников и археологии в уезде Уи.

Ученым удалось обнаружить земляной фундамент главного сооружения комплекса даосского храма, колодцы и печи. Помимо этого, найдены многочисленные артефакты, в том числе изделия из фарфора.

Как отметил директор департамента охраны культурных реликвий Уи Цзя Гуйху, эти археологические раскопки имеют большое значение для изучения распространения древней даосской культуры в Поднебесной.

Ранее археологи из Норвегии обнаружили золотой клад эпохи Меровингов недалеко от норвежского города Лиллехаммер. На этом месте раньше мог находиться языческий храм. Археологи нашли 35 золотых пластин размером примерно с ноготь и толщиной с бумажный лист.