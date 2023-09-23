СМИ: телескоп Уэбба сделал интересную находку на спутнике Юпитера

Телескоп Джеймса Уэбба (JWST) сделал интригующую находку на Европе, спутнике Юпитера, рассказал обозреватель Марк Кауфманн в статье для портала Mashable.

Планетологи полагают, что Европа является одним из интереснейших объектов для изучения. Это обусловлено, в частности, тем, что под ледяной оболочкой спутника газовой планеты-гиганта находится океан. Его глубина составляет предположительно от 64 до 160 км.

С помощью Уэбба ученым удалось обнаружить на поверхности спутника углерод. Выяснилось, что большая часть его сконцентрирована в регионе с относительно молодой, неровной поверхностью, получившем название Tara Regio, что означает «территория хаоса».

Полученные с помощью телескопа данные о том, что на поверхности космического объекта есть углекислый газ, отметил Кауфманн, не служат доказательством того, что на спутнике может быть обнаружена жизнь, но они делают мир океана еще более привлекательным местом для дальнейшего исследования.