С выходом крупного обновления в Windows 11 вместо паролей появятся ключи доступа

Microsoft 26 сентября выпустит крупное обновление Windows 11 23H2, которое позволит отказаться от привычных символьных паролей.

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Вместо них для входа в приложения, на сервисы и сайты будут использоваться ключи доступа Passkeys. Ключи доступа нужны для того, чтобы классические пароли можно было заменять отпечатком пальца, сканом лица либо PIN-кодом.

Но для использования Passkeys существуют некоторые ограничения: они могут использоваться только на тех ресурсах и в приложениях, которые поддерживают технологию WebAuth. Эти стандарты разрабатывают ассоциации FIDO Alliance и FIDO2.