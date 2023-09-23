Индийский луноход не ответил на попытки восстановить с ним связь

Луноход Pragyan и посадочный модуль Vikram индийской миссии Chandrayaan-3 пока не ответили на попытки восстановить с ними связь. Об этом сообщает Индийская организация космических исследований.

© ISRO

«Ведутся работы по установлению связи с посадочным модулем и ровером», — говорится на сайте организации.

Издание The Indian Express пишет, что оборудование Pragyan и Vikram могло не пережить лунную ночь.

2 сентября Индийская организация космических исследований сообщила, что луноход миссии выполнил все задачи на поверхности естественного спутника Земли и безопасно переведен в спящий режим, выход из которого возможен с восходом Солнца.

Индийская автоматическая межпланетная станция Chandrayaan-3 успешно совершила мягкую посадку на Луну 23 августа.