В Ростовской области обнаружили погребения возрастом около 4 тыс. лет

"Во время нашего выезда в поле провалилась земля, и местный житель, владелец этого участка земли, позвал меня к себе, и стало ясно, что здесь, на совершенно ровном сегодня поле, некогда был курган. <...> На этом месте оказались последовательные подзахоронения нескольких погребенных, то есть это одна и та же катакомбная культура. <...> На сегодняшний день там было четыре погребения, а количество человек - пять, потому что одно из них оказалось парным. Возраст захоронений - от конца третьего тысячелетия до начала второго тысячелетия, то есть им 4 тыс. лет", - сказал Лукьяшко.