Роспотребнадзор оценил опасность от сброса воды с АЭС "Фукусима"

Никакой опасной рыбной продукции после сброса воды с японской атомной электростанции «Фукусима» в России не выявлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

По ее словам, этот процесс только начался, прогнозируется эффект накопления. Отмечается, что в Россию практически не поставляется рыбопродукция из Японии. В настоящее время не выявлено и изменений содержания радиоактивных веществ в воде, в том числе трития.

Данный процесс только начался и еще никак себя не проявил. Однако накопления и в донных осадках, и в гидробионтах не может не произойти, потому что количество и объем будет увеличиваться, отметила глава ведомства.

Россельхознадзор усилил контроль рыбы и морепродуктов из Японии по радиологическим показателям. Межрегиональное управление ведомства в Приморском крае впервые с начала сброса воды сообщило о проверке рыбы, добытой в РФ вблизи места сброса с АЭС. Было исследовано 443 пробы рыбной продукции. Превышение нормы радиологических показателей не зафиксировали.