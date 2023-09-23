Венгрия надеется, что сотрудничество с Россией в сфере космических технологий продолжится

Будапешт надеется, что сотрудничество с Москвой в сфере космических технологий будет продолжаться, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.

По его словам, в рамках технологического сотрудничества венгерские компании взаимодействуют с российскими предприятиями. Так дипломат ответил на вопрос о взаимодействии Венгрии и России в космической сфере. Он выразил надежду, что это продолжится.

Будапешт рассчитывает весной 2025 года отправить своего астронавта на Международную космическую станцию. По словам Сийярто, венгерские астронавты будут работать с российскими коллегами на борту орбитальной станции.

Единственный венгерский космонавт Берталан Фаркаш летал на советском корабле «Союз» вместе с советским коллегой Валерием Кубасовым на орбитальную станцию «Салют-6» в 1980 году. В 2020 году венгерские власти вели переговоры с «Роскосмосом» об организации полета своего астронавта на МКС, однако они были безуспешными.