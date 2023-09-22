Украина пожаловалась на атаки российских хакеров

По его словам, хакеров привлекают службы разведки РФ . При этом произошло изменение целей — если раньше мишенями становились энергетические объекты, то теперь внимание взломщиков приковано к правоохранительным учреждениям. В частности, задача хакеров — атаковать сайты украинских судов и Генпрокуратуры в попытке найти доказательства, связанные с предполагаемыми военными преступлениями России, заявил глава Госспецсвязи.

В то же время он отказался назвать, какие именно подразделения стали мишенью данной кампании, сославшись на соображения безопасности. Щиголь отметил, что количество зафиксированных инцидентов, связанных с кибербезопасностью, выросло на 123 процента за первое полугодие текущего года по сравнению со второй половиной 2022 года. Подобная деятельность российских хакеров будет отмечена в предстоящем отчете SSSCIP, который должен быть опубликован в понедельник 25 сентября, добавил он.