Биологи выяснили, что отсутствие мозга не мешает медузам учиться

Международная группа ученых из Дании и Германии установила, что карибские медузы способны обучаться на гораздо более сложном уровне, чем считалось прежде. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology.

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Медузы существуют на Земле более 500 млн лет, однако их всегда считали простыми существами с ограниченными возможностями к обучению, поскольку у медуз нет централизованного мозга и лишь нервных клеток в организме. Для сравнения, мозг человека содержит 86 млрд нейронов.

Ученые изучили поведение медузы Tripedalia Cysophora, живущей в мангровых болотах стран Карибского бассейна. Животные ориентируются в подводном лабиринте корней с помощью 24 глаз, различающих контрастность среды. Оказалось, что медузы способны оценивать окружающие их контрасты и запоминать удачные и неудачные маневры, повышая эффективность своего передвижения. Несмотря на отсутствие мозга, медузы учатся также быстро, как плодовые мухи и мыши.