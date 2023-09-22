Индийский луноход не отвечает на попытки восстановить с ним связь

Луноход и посадочный модуль, которые в августе были доставлены Индией на поверхность Луны в рамках миссии "Чандраян-3", пока не отвечают на попытки специалистов восстановить с ними связь. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Предпринимаются попытки установить связь с посадочным модулем "Викрам" и луноходом "Прагьян", чтобы выяснить их состояние после пробуждения [от спящего режима]. На настоящий момент сигнала от них не получено. Попытки установить контакт продолжатся", - говорится в сообщении ISRO в социальной сети X (ранее Twitter).

"Викрам" и "Прагьян" были переведены в спящий режим в начале сентября после того, как оба аппарата отработали отведенный на эксперименты лунный день (14 земных суток). В ISRO тогда заявили, что попробуют вновь активировать их с наступлением нового светового дня на естественном спутнике Земли. В то же время индийские СМИ отмечали, что вероятность их включения невелика, поскольку изначально "Викрам" и "Прагьян" не были рассчитаны на работу после лунной ночи, сопровождающейся экстремально низкими температурами.