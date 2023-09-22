В Норвегии тающий ледник обнажил редкий артефакт эпохи викингов

Норвежские археологи совершили очередное удивительное открытие благодаря тающему леднику. На высоте почти 2000 метров над уровнем моря они нашли хорошо сохранившиеся элементы конской уздечки, которая предварительно датируется эпохой викингов.

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Как сообщает Science Norway, артефакт был обнаружен возле самой высокой горы Норвегии Гальдхёпигген. Археологи нашли не только древнюю уздечку, но и другие артефакты на горном перевале на высоте около 2000 метров над уровнем моря. В последние годы подобные находки перестали быть большой редкостью. Тающий ледник постепенно обнажает веками скрывавшуюся под ним почву.

Археологи ежегодно осматривают освободившиеся ото льда участки. На этот раз уздечка стала наиболее любопытным из найденных предметов. В частности, сохранились не только металлические элементы упряжи, но и куски кожаных ремней. По форме уздечки археологи предположили, что она, вероятно, относится к эпохе викингов. Кстати, именно в ту эпоху движение через горный перевал на Ломсеггене достигло своего пика.

Ранее в этих же местах археологи обнаружили сотни других артефактов, причем все они происходили из разных времен. Проследив хронологию создания предметов, исследователи сумели установить, что этот горный перевал использовался более 1200 лет. Найденная здесь уздечка доказывает, что через перевал проходили не только пешие люди - лошади тоже участвовали в путешествиях на высоте почти 2000 метров над уровнем моря.