Необходимый для жизни углерод обнаружен на спутнике Юпитера

Международная команда астрономов изучила данные, полученные при помощи космического телескопа Джеймса Уэбба, и обнаружила углекислый газ на ледяной поверхности Европы. Анализ показал, что этот элемент возник в подповерхностном океане.

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Об открытии сообщается на сайте Европейского космического агентства ESA. Европа - это спутник Юпитера, который в последние годы приковывает к себе все более пристальное внимание ученых всего мира. Предыдущие исследования показали, что под его водно-ледяной коркой находится соленый океан жидкой воды со скалистым морским дном.

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Сам этот факт уже делает Европу объектом, потенциально пригодным для существования жизни. Однако до сих пор не было известно, содержит ли жидкий океан химические вещества, необходимые для жизни. И вот теперь ответ на этот вопрос частично найден. Команде астрономов удалось обнаружить углерод на поверхности Европы, а это один из ключевых элементов для появления и развития жизни в той форме, в какой ее знаем мы.

Углерод был обнаружен при анализе данных, полученных с помощью передового комического телескопа Уэбба. Более того, полученных сведений хватило для того, чтобы определить - этот углерод, вероятно, возник именно в подземном океане Европы, а не был доставлен на ее поверхность метеоритами. К тому же оказалось, что найденный элемент возник относительно недавно, по геологическим меркам. В ESA считают, что открытие дает новые важные данные для изучения потенциальной обитаемости океана Европы.

"На Земле жизнь любит химическое разнообразие - чем больше разнообразия, тем лучше, - говорит ведущий автор исследования Джеронимо Вильянуэва из Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте. - Мы - это жизнь, основанная на углероде. Понимание химического состава океана Европы поможет нам определить, враждебен ли он для жизни в том виде, в каком мы его знаем, или может быть хорошим местом для жизни".