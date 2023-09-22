Ученые создали онлайн-симулятор для диагностики глаукомы

Исследователи из Университета Торонто создали онлайн-симулятор, который дает визуальное представление о наличии глаукомы и помогает определить степень тяжести заболевания. Об этом сообщает MedicalXpress.

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Глаукома — это заболевание, связанное с повышением внутриглазного давления и медленным разрушением сетчатки и зрительного нерва. Глаукома является основной причиной развития слепоты в мире после катаракты. Из-за того, что заболевание развивается бессимптомно и безболезненно, пожилые люди зачастую думают, что ухудшение зрения связано с возрастом и не всегда своевременно обращаются к врачу.

Онлайн-симулятор представляет собой набор картинок, на которых изображен человек, пейзаж или панорама города. При переходе на сайт симулятора пациенту нужно указать свой возраст, предполагаемую стадию глаукомы и степень прогрессии заболевания, после чего на экране появится изображение. Края изображения начнут размываться, наглядно демонстрируя, как будет прогрессировать заболевание в ближайшие годы.