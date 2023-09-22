В Крыму начались перебои с интернетом

Об этом советник главы Крыма Олег Крючков написал в своем Telegram-канале.

"Беспрецедентная кибератака на крымских интернет-провайдеров. Фиксируем перебои с интернетом на полуострове. Все службы работают над устранением угрозы. Приносим извинения за временные трудности", - написал он.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал об атаке на Крым крылатых ракет, они были сбиты системой ПВО. По данным советника главы Крыма, после падения обломков одной из ракет в районе Бахчисарая произошло возгорание травы, последствия устраняют пожарные.