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Интернет-провайдеры Крыма подверглись кибератаке

Интернет-провайдеры Крыма подверглись беспрецедентной кибератаке, фиксируются перебои с интернетом.

В Крыму начались перебои с интернетом
© globallookpress.com

Об этом советник главы Крыма Олег Крючков написал в своем Telegram-канале.

"Беспрецедентная кибератака на крымских интернет-провайдеров. Фиксируем перебои с интернетом на полуострове. Все службы работают над устранением угрозы. Приносим извинения за временные трудности", - написал он.

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Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал об атаке на Крым крылатых ракет, они были сбиты системой ПВО. По данным советника главы Крыма, после падения обломков одной из ракет в районе Бахчисарая произошло возгорание травы, последствия устраняют пожарные.

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