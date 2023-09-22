Российские ученые создали имплант, полностью восстанавливающий кость
Ученые из Красноярского научного центра СО РАН разработали особые 3D-каркасы, которые позволяют кости восстановиться даже при очень сильных повреждениях. Об этом сообщает «Ридус». Отмечается, что имплант, выполнив свою функцию, рассасывается в организме, оставляя после себя полноценную костную ткань.
Каркасы изготавливаются из оксипроизводных жирных кислот природного происхождения, которые синтезируются при помощи бактерий Cupriavidus eutropus. Из данного полимера ученые получили пластиковые «нити», а затем поместили их в 3D-принтер и напечатали импланты.
Разработка была испытана на бедренной кости домашней свиньи. Опыт показал, что клетки, образующие костную ткань, активно заселили поверхность каркаса, а через пять месяцев повреждение кости бесследно исчезло. Полимер при этом рассосался в организме, распавшись на мономеры масляной кислоты.
Подчеркивается, что разработка подходит как пациентам с переломами, так и людям, у которых потеря костной ткани произошла из-за опухоли, инфекций или иных факторов.
В 2023 году молодые ученые НИТУ МИСИС разработали прототип биосовместимого костно-хрящевого импланта для лечения дегенеративных заболеваний коленного сустава. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.