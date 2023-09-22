Российские ученые создали имплант, полностью восстанавливающий кость

Ученые из Красноярского научного центра СО РАН разработали особые 3D-каркасы, которые позволяют кости восстановиться даже при очень сильных повреждениях. Об этом сообщает «Ридус». Отмечается, что имплант, выполнив свою функцию, рассасывается в организме, оставляя после себя полноценную костную ткань.

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Каркасы изготавливаются из оксипроизводных жирных кислот природного происхождения, которые синтезируются при помощи бактерий Cupriavidus eutropus. Из данного полимера ученые получили пластиковые «нити», а затем поместили их в 3D-принтер и напечатали импланты.

Разработка была испытана на бедренной кости домашней свиньи. Опыт показал, что клетки, образующие костную ткань, активно заселили поверхность каркаса, а через пять месяцев повреждение кости бесследно исчезло. Полимер при этом рассосался в организме, распавшись на мономеры масляной кислоты.

Подчеркивается, что разработка подходит как пациентам с переломами, так и людям, у которых потеря костной ткани произошла из-за опухоли, инфекций или иных факторов.