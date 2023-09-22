В Tecno представили доступный смартфон-раскладушку Phantom

В китайской компании Tecno, которая сделала себе имя благодаря телефонам с ярким дизайном, представили доступный смартфон-раскладушку Phantom V Flip за 600 долларов (чуть меньше 58 тысяч рублей). О смартфоне рассказал портал Android Police.

© Tecno

Phantom V Flip «выглядит так, как и следовало ожидать от телефона-раскладушки», не предлагая такого большого и удобного экрана, как у складного Samsung Galaxy Z Flip 5 или Moto Razr+. У раскладушки V Flip небольшой 1,32-дюймовый внешний круглый OLED-экран со встроенной камерой и разрешением 466 х 466 пикселей.

Это придает смартфону уникальный вид, но, возможно, делает экран менее полезным. Экран напоминает умные часы - на нем можно пролистать множество виджетов, включив быстрый доступ к камере для селфи.

Android police

Внутри Phantom V Flip - складной 6,9-дюймовый экран с разрешением 1080x2640. Смартфон остается открытым в полусложенном положении.

«Складка между верхней и нижней частями экрана определенно видна и ощутима, хотя ее перестаешь замечать спустя некоторое время», - отмечается в обзоре.

Phantom V Flip покрыт кожаным материалом, скрывающем мелкие царапины и потертости, которые возникают на стеклянных или пластиковых задних панелях.

Смартфон оснащен восемью гигабайтами оперативной памяти, 256 гигабайтами флеш-памяти, аккумулятором емкостью 4000 миллиампер-час, 64-мегапиксельной основной камерой. Размеры телефона - 171,7 х 74 х 6,95 миллиметров (толщина в сложенном состоянии - 14,95 миллиметра), вес - 194 грамма.