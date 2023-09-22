Ученые выяснили, как города стали спасением для редких попугаев

Американские ученые из университета A&M в Техасе обнаружили, что находящийся под угрозой исчезновения в дикой природе вид попугаев зеленощекие амазоны нашел укрытие в городских районах. Исследование опубликовано в научном журнале Diversity.

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Зеленощекие амазоны — крупные попугаи со средней длиной тела 33 см. Изначально они жили на северо-востоке Мексики. Популяция птиц сокращается из-за вырубки лесов и браконьерства. Благодаря торговцам дикими животными пернатые оказался в Техасе.

Специалисты A&M подсчитали птиц и составили карту ареала их обитания, которая показала, что зеленощекие амазоны хорошо прижились в городах на юге Техаса, облюбовав районы реки Рио-Гранде. Сегодня численность вида на территории штата составляет около 900 особей.

По словам биологов, это уникальный случай, поскольку расширение городских территорий остается одной из главных угроз для привычной среды обитания животных и приводит к сокращению их численности. В большинстве случаев адаптировавшиеся к городской среде виды, называемые синантропами, считаются нейтральными или даже инвазивными (вытесняющими местную флору и фауну).

Зеленощекие попугаи питаются чужеродными видами растений, не создавая большой конкуренции местным видам. В природе птицы гнездятся в дуплах деревьев, но в городах они сумели обустроиться в сухих стволах старых пальм и дырах в стенах домов.