Xiaomi перестала внедрять новые функции в популярные смартфоны

Компания Xiaomi анонсировала важные изменения в графике выхода бета-версий прошивок MIUI для целого ряда популярных смартфонов собственных брендов. Об этом сообщает портал IXBT.

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Согласно источнику, компания прекратила поддержку флагманских смартфонов Xiaomi 11, 11 Pro, 11 Ultra, Redmi K40S и бюджетных Redmi Note 11T Pro и 11T Pro+. Данные устройства перестали получать бета-версии MIUI, в результате чего на них больше не будут появляться новые функции. Однако стабильные сборки MIUI и обновления пока еще продолжат выходить.

Вместе с тем Xiaomi объявила о прекращении выпуска бета-версий MIUI для актуальных флагманов компании, среди которых Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, Mix Fold 2, Fold 3, а также Redmi K60 и K60 Pro. Выход прошивок продолжится после переноса MIUI Beta на Android 14.