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Недорогой Pixel 8A показали на фото почти за год до анонса

Незадолго до анонса линейки Google Pixel 8, запланированного на 4 октября, в Сети появились реальные фотографии ещё не представленного Pixel 8A.

Недорогой Pixel 8A показали на фото почти за год до анонса
© Ferra.ru

Снимки, опубликованные интернет-инсайдером, демонстрируют внешний вид устройства, которое во многом напоминает старшие модели, но с более округлыми углами и заметными рамками вокруг экрана.

Смартфон, получивший кодовое имя Akita, будет работать на процессоре Tensor G3. Интересно, что Google использует одинаковые чипсеты как для флагманских, так и недорогих моделей.

Wccftech

Отметим, что несмотря на определённую репутацию Google в плане утечек, стоит относиться к этой информации с долей скепсиса. До полноценного анонса Pixel 8A без малого год, а потому столь раннее появление фотографий может оказаться обыкновенным фейком.

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