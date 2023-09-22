Недорогой Pixel 8A показали на фото почти за год до анонса

Незадолго до анонса линейки Google Pixel 8, запланированного на 4 октября, в Сети появились реальные фотографии ещё не представленного Pixel 8A.

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Снимки, опубликованные интернет-инсайдером, демонстрируют внешний вид устройства, которое во многом напоминает старшие модели, но с более округлыми углами и заметными рамками вокруг экрана.

Смартфон, получивший кодовое имя Akita, будет работать на процессоре Tensor G3. Интересно, что Google использует одинаковые чипсеты как для флагманских, так и недорогих моделей.

Wccftech