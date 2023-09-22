Марсианскую программу NASA признали неосуществимой

Независимая группа экспертов пришла к выводу, что программа NASA Mars Sample Return (MSR) по возвращению образцов с Марса в нынешнем виде не может быть реализована. Как сообщает ARSTechnica, для ее исполнения необходим в несколько раз больший бюджет и системное планирование работ.

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По принятому на данный момент плану марсоход Perseverance должен собрать в кратере Езеро образцы породы и почвы в специальные титановые пробирки. Часть пробирок будет храниться на борту марсохода, а часть просто лежать на поверхности на случай, если с марсоходом что-то случится.

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Для их возвращения образцов на Марс отправят посадочный модуль с ракетой. Марсоход должен будет доставить на него пробирки. Если же забирать их придется с поверхности, то на этот случай NASA отправит на красную планету пару вертолетов. После этого контейнер с пробирками выведут на орбиту, откуда его подхватит возвращаемый аппарат.

Ракету для старта с планеты сейчас разрабатывает компания Lockheed Martin, а орбитальный модуль для возврата образцов на Землю спроектирует и построит Европейское космическое агентство. При этом двигатели ракеты посадочного модуля уже начали тестировать.

Специалисты оценивали программу агентства под руководством бывшего заместителя директора по науке и технологиям Центра космических полетов NASA им. Годдарда Орландо Фигероа. Они выяснили, что текущий одобренный бюджет MSR в 4,4 млрд долларов недостаточен для возвращения образцов с Марса — для выполнения этой задачи потребуется сумма от 8 до 11 млрд долларов.

Кроме того, признаны нереалистичными и графики работ, а во всех пунктах отсутствует четкий план. Запуск миссии для возвращения образцов запланирован на 2028 год. По мнению экспертов, при текущем положении дел миссия едва ли сможет стартовать раньше 2030 годов.

При этом сроки старта могли сдвинуть и из-за политики, поскольку в космическую гонку с США вступил Китай. Пекин уже объявил о планах начать собственную миссию по возвращению образцов марсианского грунта на Землю в 2028 году и задержки с реализацией программы NASA MSR неприемлемы.