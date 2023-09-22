Кофейную гущу превратили в материал для 3D-печати

Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере разработали экологически чистый материал для 3D-печати на основе использованной кофейной гущи. В отличие от традиционных материалов для 3D-печати, этот материал на основе кофейной гущи является биоразлагаемым и компостируемым.

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Он изготавливается путем смешивания высушенной кофейной гущи с порошками ксантановой камеди и карбоксиметилцеллюлозы, которые выступают в качестве связующих, стабилизаторов и загустителей. Полученная паста загружается в модифицированный 3D-принтер потребительского класса. По имеющимся данным, объекты, напечатанные с помощью этого материала, по прочности не уступают неармированному бетону.