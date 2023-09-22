GitHub открыл ключи доступа (passkey) для всех

Веб-сервис GitHub сделал опцию использования ключей доступа (passkey) общедоступной. На протяжении двух месяцев эта функциональность тестировалась в бета-режиме, а теперь сможет порадовать всех кодеров.

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Ключи доступа обеспечивают синхронизированный с облаком способ аутентификации при помощи криптографической пары ключей. Благодаря passkey люди могут входить в аккаунты на сайтах и в приложениях через ПИН-код, биометрию или физический ключ.

Фактически passkey вбирает в себя лучшее как от паролей, так и от двухфакторной аутентификации. В итоге пользователи не только безопасно, но и достаточно легко могут получить доступ к своим аккаунтам.

Ранее GitHub вводил программу бета-тестирования ключей доступа. Для активации passkey надо было нажать на фото профиля (в правом верхнем углу любой страницы GitHub), далее — открыть меню «Feature Preview» и нажать на опцию «Enable passkeys».

Сейчас функция доступна всем желающим.

Напомним, в июне менеджер паролей 1Password также запустил публичное бета-тестирование Passkey. Примерно в то же время Microsoft расширила поддержку ключей доступа в операционной системе Windows 11.