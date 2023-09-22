В Китае презентовали смартфоны Redmi Note 13 Pro и Pro Plus

Xiaomi представила новые смартфоны Redmi Note 13 Pro и Pro+, которые выделяются мощной камерой, ярким AMOLED-дисплеем и быстрыми процессорами.

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Главным отличием топовой модели Redmi Note 13 Pro+ от более доступных версий является её дизайн. Устройство получило изогнутый дисплей с обеих сторон и разнообразные цветовые варианты задней панели, включая камуфляжный рисунок.

С точки зрения производительности, внутри Redmi Note 13 Pro+ установлен процессор MediaTek Dimensity 7200 Ultra, который обещает более высокую скорость работы по сравнению с Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, установленным в Redmi Note 13 Pro.

Дисплей и камера в обеих версиях практически идентичны. Xiaomi укомплектовала их 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2712 x 1220 пикселей, 120-герцовой частотой обновления и яркостью 1800 нит, что делает его очень ярким. Дисплей защищен от царапин стеклом Gorilla Glass Victus, а сканер отпечатков пальцев интегрирован в панель.

Основная камера у смартфонов оснащена разрешением 200 Мп и диафрагмой f/1,65, что позволит получать высококачественные фотографии. Она также имеет оптическую стабилизацию изображения. В дополнение к этой камере установлены сверхширокоугольная на 8 Мп, сенсор на 2 Мп и фронтальная камера на 16 Мп.

Redmi Note 13 Pro+ получил аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 120 Вт через USB-C. Redmi Note 13 Pro оснащен батареей на 5100 мАч и быстрой зарядкой мощностью 67 Вт.

Дополнительно, Redmi Note 13 Pro+ имеет стандартную IP68, что делает его водонепроницаемым, в то время как Redmi Note 13 Pro не обладает этой функцией.