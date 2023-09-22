Началось производство антишпионского смартфона с российской ОС

На саранском заводе «Рутек» начали производство антишпионского смартфона «Р-фон» на операционной системе «Роса-Мобайл». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя разработчика НТЦ «ИТ Роса».

© Telegram-канал "Зыков - АППСИМ"

Представитель подтвердил характеристики устройства, раскрытые еще в прошлом месяце. Смартфон получит дисплей диагональю 6,7 дюйма, 8 Гб ОЗУ и 128 Гб флеш-памяти, камеру 50 Мп и батарею на 5000 мА*ч. Данные о процессоре не раскрываются. Таким образом, модель сравнима с такими устройствами как Infinix Hot 12 Pro, Oppo A58 и Xiaomi Redmi 12, которые продаются по ценам от 13 до 18 тысяч рублей.

Для максимальной защиты устройства от шпионских атак на данные пользователя специалисты НТЦ «ИТ Роса» самостоятельно пишут драйверы для всех аппаратных компонентов смартфона. По его словам, такой подход исключает наличие «закладок», которые потенциально могут находиться как в оригинальных драйверах производителей компонентов смартфона, так и в коде от Android Open Source Project.

Сейчас продолжается подготовка документов на включение «Р-фона» в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. В частности, проводится экспертиза ТПП РФ на предмет соответствия смартфона параметрам российского устройства.