Apple замедлила повышение зарплат сотрудникам магазинов

По сообщениям Bloomberg, в этом году компания Apple снизила темпы повышения заработной платы своим сотрудникам, работающим в розничной торговле, и ожидается, что среднегодовые прибавки составят около 4%.

Это означает возврат к уровню, существовавшему до 2022 г.. Диапазон повышения ставок в 2023 году будет варьироваться от 2% до 5%. В прошлом году, напротив, повышение ставок составляло от 8% до 10%, что отчасти было обусловлено нехваткой рабочей силы и попытками объединения сотрудников в профсоюз, хотя на данный момент только два магазина Apple успешно их создали.