Xiaomi представила бюджетные наушники Redmi Buds 5

Китайская компания Xiaomi анонсировала Redmi Buds 5 — новое поколение бюджетных беспроводных наушников. Аксессуар по цене в 199 юаней (около 2600 рублей) уже поступил в продажу в Китае.

© Xiaomi

Основные преимущества Redmi Buds 5 — активное шумоподавление с устранением 99% шумов и автономная работа вплоть до 40 часов без подзарядки. В Xiaomi отмечают, что наушники также подойдут для разговоров на улице благодаря двойным микрофонам с устойчивостью к ветру.