Эксперт рассказал, почему не стоит покупать новые iPhone из США
Техноэксперт Филипп Беликов посоветовал россиянам не покупать iPhone 15 из США, так как в них нет слота для сим-карты и могут стоять ограничения, связанные с операторами. Об этом эксперт рассказал «Газете.ру».
Беликов отметил, что в Штатах самые выгодные цены на iPhone, но смартфоны Apple, предназначенные для США, отличаются по комплектации от привычных россиянам. В iPhone 15 из США не будет слота для обычной симки, только eSIM (электронная сим-карта), а далеко не все жители России хотят и могут отказаться от физических сим-карт.
«Мало того, могут быть вообще какие-то ограничения, связанные с операторами, с городами, в которых человек приобретает смартфон. Поэтому здесь надо быть осторожным с американским iPhone», - подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что в России официально продавалась глобальная версия iPhone - со слотом для обычной симки и с eSIM. Такие iPhone 15 можно будет купить в ОАЭ. По словам Беликова, стоимость iPhone в Эмиратах «вполне себе нормальная». Кроме того, не должно быть сложностей с доставкой из ОАЭ в Россию.
При этом, по мнению Беликова, вместо iPhone 15 стоит купить 14 Pro Max или iPhone 13 Pro Max, так как iPhone 15 на 128 гигабайт за 130 тысяч рублей - дорогое, но «достаточно простое устройство».
С 2022 года техника Apple официально не поставляется в Россию, но ее привозят российские ритейлеры. Ранее они назвали российские цены на iPhone 15-й линейки. К примеру, iPhone 15 на 128 гигабайт будет стоить 124 990 рублей, iPhone 15 Plus и iPhone 15 Pro с таким же объемом памяти - 139 990 и 154 990 рублей соответственно. iPhone 15 Pro Max на один терабайт будет стоить 249 990 рублей.