Эксперт рассказал, почему не стоит покупать новые iPhone из США

Техноэксперт Филипп Беликов посоветовал россиянам не покупать iPhone 15 из США, так как в них нет слота для сим-карты и могут стоять ограничения, связанные с операторами. Об этом эксперт рассказал «Газете.ру».

Беликов отметил, что в Штатах самые выгодные цены на iPhone, но смартфоны Apple, предназначенные для США, отличаются по комплектации от привычных россиянам. В iPhone 15 из США не будет слота для обычной симки, только eSIM (электронная сим-карта), а далеко не все жители России хотят и могут отказаться от физических сим-карт.

«Мало того, могут быть вообще какие-то ограничения, связанные с операторами, с городами, в которых человек приобретает смартфон. Поэтому здесь надо быть осторожным с американским iPhone», - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что в России официально продавалась глобальная версия iPhone - со слотом для обычной симки и с eSIM. Такие iPhone 15 можно будет купить в ОАЭ. По словам Беликова, стоимость iPhone в Эмиратах «вполне себе нормальная». Кроме того, не должно быть сложностей с доставкой из ОАЭ в Россию.

При этом, по мнению Беликова, вместо iPhone 15 стоит купить 14 Pro Max или iPhone 13 Pro Max, так как iPhone 15 на 128 гигабайт за 130 тысяч рублей - дорогое, но «достаточно простое устройство».