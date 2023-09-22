Отсутствие революционного зума в iPhone оправдали лучшим качеством фото

Вице-президент Apple по разработке программного обеспечения для камер Джон Мак-Кормак и старший директор Apple по маркетингу Максим Верон объяснили, что компания предпочла пятикратный оптический зум десятикратному в iPhone 15 Pro Max ради лучшей светочувствительности и стабилизации. Об этом они рассказали в интервью французскому порталу Numerama.

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По словам Мак-Кормака, ключевым фактором была стабилизация изображения, которая обеспечивает четкость и детализацию снимков при увеличении. Он заявил, что телеобъектив iPhone 15 Pro Max имеет самую совершенную систему на рынке, которая сочетает в себе оптическую стабилизацию изображения и модуль смещения 3D-сенсора автофокусировки.

«Пятикратный зум — это то, что мы можем действительно хорошо стабилизировать. Если вы посмотрите на десятикратный зум, то, если у вас нет самых устойчивых рук в мире или штатива, им действительно сложно пользоваться», — заявил Мак-Кормак.

Верон в свою очередь добавил, что еще одним преимуществом пятикратного объектива iPhone 15 Pro Max является его светосила. Он имеет диафрагму f/2,8, что позволяет матрице камеры улавливать больше света, особенно в условиях низкой освещенности. Это дает преимущество перед десятикратным объективом Samsung Galaxy S23 Ultra, который имеет диафрагму f/4,9.