Соцсеть X удалит введенную лишь год назад функцию Circles

X, ранее известная как Twitter, объявила о прекращении использования функции «Круги» (Circles), предназначенной для обмена сообщениями с избранной группой людей, а не со всей базой подписчиков. Согласно недавнему заявлению, функция будет отключена 31 октября.

После этой даты пользователи больше не смогут создавать новые сообщения, ограниченные «кругами», или добавлять в них отдельных пользователей. Однако пользователи сохранят возможность удалять людей из своих кругов, и компания предоставит им инструкции, как это сделать.

Первоначально Twitter представил эту функцию в августе 2022 года, еще до приобретения платформы Илоном Маском.