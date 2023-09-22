Ученые открыли опасные свойства перекиси водорода

Применение перекиси водорода в высоких дозах или внутрь может привести к развитию рака и инсульту, сообщает «360».

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Ученые в течение десяти лет наблюдали за 294 пациентами, которые злоупотребляли перекисью водорода. У 40 из них случился инсульт, 20 стали инвалидами или умерли.

В результате исследователи сделали вывод о том, что перекись полезна лишь в небольших дозах при обеззараживании. Специалисты также подчеркнули, что прием H2O2 перорально или внутривенно не проходил никаких клинических исследований, сообщает Annals of Emergency Medicine.