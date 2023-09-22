Ученые открыли опасные свойства перекиси водорода
Применение перекиси водорода в высоких дозах или внутрь может привести к развитию рака и инсульту, сообщает «360».
Ученые в течение десяти лет наблюдали за 294 пациентами, которые злоупотребляли перекисью водорода. У 40 из них случился инсульт, 20 стали инвалидами или умерли.
В результате исследователи сделали вывод о том, что перекись полезна лишь в небольших дозах при обеззараживании. Специалисты также подчеркнули, что прием H2O2 перорально или внутривенно не проходил никаких клинических исследований, сообщает Annals of Emergency Medicine.
Ранее ученые выявили связь между здоровьем полости рта и раком. Эксперты проанализировали данные около 2,5 тысячи пациентов из восьми стран. Добровольцы в течение десяти лет после постановки онкологического диагноза сообщали о состоянии полости рта.