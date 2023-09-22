Эксперт оценил целесообразность покупки новой модели iPhone

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал покупку новой модели iPhone дорогой и бессмысленной. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, для России цены на новинку выросли и сейчас начинаются от 125 тысяч рублей. Обновления по сравнению с предыдущей моделью, считает Муртазин, вышли незначительными.

«Лучше стала эргономика корпуса, его приятнее стало держать в руках — другой материал, другая обработка материала», — заявил он.

При этом аналитик отметил, что на титановом корпусе остаются следы от рук, а сам материал в целом «не выглядит премиальным». Кроме того, новые чехлы от компании Apple FineWoven и вовсе не оправдали своих ожиданий.

Муртазин добавил, что сейчас находится в центральном магазине Apple в Marina Bay в Сингапуре. По его словам, очередей там нет.

«Правда и телефонов нет, но это искусственный дефицит от Apple», — отметил он.