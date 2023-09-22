Искусственный интеллект помог понять эмоции кур

Японские ученые с помощью искусственного интеллекта (ИИ) смогли понять, что чувствуют курицы. Результаты исследования опубликованы в журнале Research Square.

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По словам специалистов Токийского университета, перед учеными стояла задача научиться понимать психоэмоциональное состояние кур, чтобы затем улучшить условия их содержания. В результате они смогли определить настроение животных с помощью искусственного интеллекта.

Ученые использовали ИИ и модели для обучения глубокому эмоциональному анализу (DEAL). «Это высокоматематический и инновационный подход, который позволяет детально понимать эмоциональные состояния с помощью слуховых данных», — отметил автор исследования Адриан Дэвид Чеок. По его словам, проанализировав кудахтанье кур, специалисты выяснили, что ощущают птицы в конкретный момент времени — голод, страх, гнев, удовлетворение, волнение или страдания.

Исследователи провели тестирование на 80 животных и с помощью команды зоопсихологов и ветеринаров выяснили, что искусственный интеллект довольно точно определяет эмоции птиц. При этом ученые признали, что данный метод ограничен — он не учитывает различия в породах и язык тела.