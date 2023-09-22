На коробках iPhone 15 появились скрытые символы

Компания Apple внедрила в коробки iPhone 15 новый механизм защиты, подтверждающий подлинность устройства, чтобы избежать покупки фейковых гаджетов. Теперь под ультрафиолетовым светом можно рассмотреть специальные QR-коды и надпись «iPhone», сообщает портал 9to5mac со ссылкой на инсайдера Majin Bu.

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Такая система поможет защитить покупателей в сторонних магазинах от приобретения фейковых iPhone, в том числе подержанных устройств, которые были переупакованы в неоригинальные коробки под видом новых.

Сама компания Apple во время презентации новинок не упомянула об этом нововведении. Редакция портала 9to5mac также отметила, на какие детали обращать внимание при покупке iPhone в неофициальных магазинах Apple или «с рук».

9to5mac

В первую очередь стоит сравнить качество печати и элементы одной коробки от iPhone с другой, сверить серийный номер, указанный на коробке с тем, что указан в настройках смартфона. При этом вскрывать гаджет лучше перед продавцом, чтобы проверить, соответствуют ли заявленные данные, в том числе и IMEI.