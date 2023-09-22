XGIMI представила в России проекторы со стереодинамиками

Китайская компания XGIMI представила в России проекторы MoGo 2 и MoGo 2 Pro. Они работают под управлением операционной системы Google Smart TV.

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Новинки оснащены световой оптической системой, которую разработал сам производитель. Она представляет собой линзы с высокой передачей изображения, которые снижают потерю яркости изображения и обеспечивают яркость до 400 лм ISO, а сама цветопередача охватывает до 90% стандартного диапазона цветовой гаммы DCI-P3, говорится на сайте XGIMI.

Разработчики также добавили в проекторы два обновленных стереодинамика по 8 Вт, значительно улучшившие качество звука. Более того, на устройствах появились четыре звуковых режима: для прослушивания музыки и новостей и для просмотра кино и спортивных соревнований.