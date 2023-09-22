$96.08-0.54102.36-1.01

XGIMI представила в России проекторы MoGo 2 и MoGo 2 Pro со стереодинамиками

Китайская компания XGIMI представила в России проекторы MoGo 2 и MoGo 2 Pro. Они работают под управлением операционной системы Google Smart TV.

XGIMI представила в России проекторы со стереодинамиками
© XGIMI

Новинки оснащены световой оптической системой, которую разработал сам производитель. Она представляет собой линзы с высокой передачей изображения, которые снижают потерю яркости изображения и обеспечивают яркость до 400 лм ISO, а сама цветопередача охватывает до 90% стандартного диапазона цветовой гаммы DCI-P3, говорится на сайте XGIMI.

Разработчики также добавили в проекторы два обновленных стереодинамика по 8 Вт, значительно улучшившие качество звука. Более того, на устройствах появились четыре звуковых режима: для прослушивания музыки и новостей и для просмотра кино и спортивных соревнований.

Также отмечается, что в модели MoGo 2 Pro впервые была применена технология ISA 2.0, способная самостоятельно скорректировать и настроить фокус картинки. Более того, она обеспечивает защиту глаз от яркого света: так, если человек остановится перед проектором, то система автоматически снизит яркость изображения.