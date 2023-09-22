Эксперт назвала ключевые фразы, выдающие телефонных мошенников

Распознать телефонных мошенников можно по ключевым фразам в их речи. Как сообщает агентство «Прайм», об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

По словам эксперта, одна из самых явных схем мошенников — заявления о попавшем в беду родственнике. Когда позвонивший говорит, что с близким человеком случилась беда, то не следует впадать в панику. Лучше сбросить звонок и самостоятельно позвонить человеку, о котором заявили мошенники.

Еще одно направление мошеннических звонков — псевдооперации по банковским счетам. Валишвили подчеркнула, что распознать злоумышленников можно по ряду фраз: «Вас беспокоят из службы безопасности банка/из Центрального банка», «Продиктуйте номер банковской карты», «Продиктуйте код из SMS-уведомления» и другие. Также обман выдают заявления о несанкционированном списании средств, отмене перевода денег, блокировке карты или безопасном счете.