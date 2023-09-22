Google выпустила шуточную рекламу пейджера от Apple

Google в очередной раз упрекнула Apple в нежелании внедрить протокол обмена сообщениями RCS (Rich Communications Service).

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Технологический гигант выпустил шуточную рекламу пейджера iPager, высмеивающую использование компанией Apple технологии SMS и ограничения, которые она накладывает на кросс-платформенный обмен сообщениями.

В рекламе в качестве платформы для обмена сообщениями Apple с юмором представлен пейджер, что подчеркивает устаревший характер SMS.

В то время как зависимость Apple от SMS привела к проблемам совместимости и печально известном багам в групповых чатах с пользователями Android, реклама Google также подчеркивает опасения по поводу безопасности SMS-сообщений, поскольку в них отсутствует сквозное шифрование. RCS, напротив, предлагает шифрование для индивидуальных и групповых чатов.