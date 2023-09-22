Apple выпустила срочные патчи для iOS, macOS и Safari

Срочные патчи Apple устраняют три новые 0-day в iOS, macOS и Safari
Вышли срочные патчи от Apple, устраняющие три уязвимости нулевого дня в iOS, iPadOS, macOS, watchOS и Safari. Таким образом, с начала 2023 года в «яблочных» продуктах закрыли 16 0-day.
Свежие уязвимости получили следующие идентификаторы:
- CVE-2023-41991 — проблема валидации сертификата во фреймворке Security, которая может позволить вредоносному приложению обойти проверку сигнатуры.
- CVE-2023-41992 — брешь в Kernel, позволяющая атакующему повысить свои права в системе.
- CVE-2023-41993 — дыра в WebKit, приводящая к выполнению произвольного кода при отработке специально сформированного веб-контента.
Представители Apple не стали распространяться по поводу нюансов эксплуатации вышеуказанных багов, однако уточнили, что корпорация в курсе их участия в реальных кибератаках. Судя по всему, атакуются пользователи версий iOS старше 16.7.
Патчи доступны в следующих релизах (должны быть доступны со вчерашнего вечера):
- iOS 16.7 и iPadOS 16.7 — установятся на iPhone 8 и более современные модели, все модели iPad Pro, iPad Air третьего поколения и iPad пятого поколения.
- iOS 17.0.1 и iPadOS 17.0.1 — вышли для iPhone XS и более современных моделей, iPad Pro второго поколения и позже (12,9-дюймового), 11-дюймового iPad Pro первого поколения, iPad Air третьего поколения и позже, iPad mini пятого поколения и позже, iPad шестого поколения и позже.
- macOS Monterey 12.7 и macOS Ventura 13.6.
- watchOS 9.6.3 и watchOS 10.0.1.
- Safari 16.6.1 — для macOS Big Sur и macOS Monterey.