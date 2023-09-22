Apple выпустила срочные патчи для iOS, macOS и Safari

Вышли срочные патчи от Apple, устраняющие три уязвимости нулевого дня в iOS, iPadOS, macOS, watchOS и Safari. Таким образом, с начала 2023 года в «яблочных» продуктах закрыли 16 0-day.

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Свежие уязвимости получили следующие идентификаторы:

CVE-2023-41991 — проблема валидации сертификата во фреймворке Security, которая может позволить вредоносному приложению обойти проверку сигнатуры.

CVE-2023-41992 — брешь в Kernel, позволяющая атакующему повысить свои права в системе.

CVE-2023-41993 — дыра в WebKit, приводящая к выполнению произвольного кода при отработке специально сформированного веб-контента.

Представители Apple не стали распространяться по поводу нюансов эксплуатации вышеуказанных багов, однако уточнили, что корпорация в курсе их участия в реальных кибератаках. Судя по всему, атакуются пользователи версий iOS старше 16.7.