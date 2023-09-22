Резкое потепление изменило экологию самого глубокого озера Северной Америки

Канадские биологи из Университета Квинс в Онтарио выяснили, что резкое потепление климата в XXI веке вызывало беспрецедентные изменения в экологии Большого Невольничьего озера — самого глубокого озера Северной Америки, расположенного в арктической зоне Канады. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (RSPB).

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Эксперты проанализировали озерные отложения и пришли к выводу, что из-за сокращения ледяного покрова и других климатических факторов в озере полностью поменялся состав водорослевых сообществ. Поскольку водоросли лежат в основе пищевой цепочки водоема, эти перемены означают начало нового экологического режима.

Ученые отметили, что такие масштабные изменения повлекут пока неизвестные последствия для рыболовства и функционирования водных экосистем, что повлияет на жизнь коренных народов и других северных сообществ Канады.