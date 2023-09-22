Популяцию белых носорогов попробуют восстановить с помощью ЭКО

Мир отмечает день носорога. Это самые крупные сухопутные млекопитающие после слонов. Но несмотря на габариты и угрожающий вид, некоторые их виды оказались под угрозой исчезновения, передает «МИР 24».

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Среди них – северный белый носорог. Последний самец по кличке Судан умер в 2018 году в заповеднике в Кении. На планете осталось всего две особи, и обе они самки. Причем настолько старые, что не в состоянии выносить потомство.

Поэтому ученые готовят уникальный эксперимент. Они хотят сохранить животных с помощью искусственного оплодотворения суррогатных матерей. В их роли выступят южные белые носороги. Им подсадят эмбрионы, которые были получены от самца незадолго до его смерти и хранятся в замороженном состоянии.