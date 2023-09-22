Индия восстановит связь с луноходом

«Наша линия связи [с посадочным модулем и луноходом] должна активироваться. Она заработает, когда температура поднимется до минус 10 градусов. Сейчас команда ISRO и все, кто связан с миссией, ждут, когда температура на Луне повысится. (...) Тогда прозвучит сигнал пробуждения, а "Викрам" и "Прагьян" пробудятся ото сна», — сказал Сингх, который курирует в индийском правительстве атомную и космическую отрасли.