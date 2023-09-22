Apple признала проблему изменения цвета корпуса нового iPhone

В обновленном документе технической поддержки Apple говорится, что отпечатки пальцев могут «временно изменять цвет» титановой рамки на iPhone 15 Pro и Pro Max. На это обратил внимание портал MacRumors.

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На сайте Apple отмечается, что «изменение цвета рамки» является временным явлением, для избавления от которого достаточно протереть устройство тряпочкой.

«В iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max жир с вашей кожи может временно изменить цвет рамки. Протирание вашего iPhone мягкой, слегка влажной тканью без ворса восстановит его первоначальный вид», — говорится в документе Apple.

Ранее в сети появились фотографии, на которых якобы показана выцветшая рамка нового iPhone 15 Pro. Позднее выяснилось, что это просто следы использования устройства, которые можно с легкостью стереть. Подобная проблема также наблюдалась и у других моделей смартфонов Apple.