Apple признала проблему изменения цвета корпуса нового iPhone

В обновленном документе технической поддержки Apple говорится, что отпечатки пальцев могут «временно изменять цвет» титановой рамки на iPhone 15 Pro и Pro Max. На это обратил внимание портал MacRumors.
На сайте Apple отмечается, что «изменение цвета рамки» является временным явлением, для избавления от которого достаточно протереть устройство тряпочкой.
«В iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max жир с вашей кожи может временно изменить цвет рамки. Протирание вашего iPhone мягкой, слегка влажной тканью без ворса восстановит его первоначальный вид», — говорится в документе Apple.
Ранее в сети появились фотографии, на которых якобы показана выцветшая рамка нового iPhone 15 Pro. Позднее выяснилось, что это просто следы использования устройства, которые можно с легкостью стереть. Подобная проблема также наблюдалась и у других моделей смартфонов Apple.
Для чистки iPhone 15 Pro и других моделей Apple рекомендует пользователям предварительно отсоединить все кабели, а также избегать использования спирта и других химических чистящих средств. Компания также не советует использовать сжатый воздух.