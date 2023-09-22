В самолетах американской авиакомпании нашли поддельные детали

Авиакомпания American Airlines вслед за другими мировыми перевозчиками обнаружила в своих самолетах поддельные детали. Об этом сообщает Bloomberg.

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«Благодаря работе внутреннего аудита, а также сотрудничеству с нашими поставщиками мы выявили несертифицированные компоненты на некоторых самолетах — каждый из них был немедленно выведен из эксплуатации для замены», — сообщил агентству представитель авиакомпании.

В Федеральном управлении гражданской авиации США рассказали, что найденные в самолетах подозрительные детали продала британская компания AOG Technics Ltd. предположительно, с поддельными документами о летной годности.

Источник уточняет, что впервые с такой проблемой столкнулся ряд европейских авиакомпаний. Несертифицированными компонентами были оснащены 96 двигателей, произведенные CFM International Inc., совместным предприятием General Electric Co. и Safran SA. Известно, что CFM изготавливает двигатели для многих самолетов Airbus A320 и Boeing 737 старшего поколения.