Google выпустил простой в освоении видеоредактор для смартфонов

Google представила новое приложение под названием YouTube Create, которое позволяет редактировать видео прямо на вашем смартфоне.
Новинка может стимулировать больше людей создавать короткие ролики в стиле TikTok на платформе YouTube. Создание отдельного приложения напоминает стратегию китайской соцсети, которая также выпустила популярное приложение CapCut для создания и редактирования видео.
YouTube Create предоставляет инструменты для работы с видео, включая точное редактирование и обрезку, автоматические субтитры, возможности голосового озвучивания, а также доступ к библиотеке фильтров, эффектов, переходов и музыки без авторских прав.
Приложение будет бесплатным для скачивания и доступно в бета-версии на Android в «избранных рынках», включая США, Великобританию, Германию, Францию и т.д. Google планирует выпустить приложение для iOS в 2024 году.