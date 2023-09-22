Google выпустил простой в освоении видеоредактор для смартфонов

Google представила новое приложение под названием YouTube Create, которое позволяет редактировать видео прямо на вашем смартфоне.

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Новинка может стимулировать больше людей создавать короткие ролики в стиле TikTok на платформе YouTube. Создание отдельного приложения напоминает стратегию китайской соцсети, которая также выпустила популярное приложение CapCut для создания и редактирования видео.

The Verge

YouTube Create предоставляет инструменты для работы с видео, включая точное редактирование и обрезку, автоматические субтитры, возможности голосового озвучивания, а также доступ к библиотеке фильтров, эффектов, переходов и музыки без авторских прав.

The Verge