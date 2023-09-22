Microsoft представила фирменный ноутбук с 15 часами автономности

Накануне, в рамках мероприятия Surface, Microsoft анонсировала третье поколение своего ноутбука Surface Laptop Go.

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Этот стильный и лёгкий гаджет, ориентированный на любителей линейки, обещает до 15 часов автономной работы и будет доступен по стартовой цене в $799 уже с 3 октября.

Новый Surface Laptop Go 3 оснащён 10-ядерным процессором Intel 12-го поколения Core i5-1235U с максимальной частотой до 4,4 ГГц и интегрированной графикой Iris Xe.

По словам производителя, благодаря этому чипу устройство стало на 88% быстрее. Ноутбук имеет 12,4-дюймовый сенсорный экран PixelSense с разрешением 1536 × 1024 пикселей, веб-камеру 720p, а также «студийные микрофоны» и динамики Omnisonic с поддержкой Dolby Audio.

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Базовая конфигурация включает в себя 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. Однако за $999 покупатели смогут приобрести модель с 16 ГБ оперативки.

Интересной особенностью ноутбука является возможность апгрейда хранилища, так как SSD здесь съёмный.

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Набор портов остался прежним: USB Type-A, USB Type-C, разъём для наушников и проприетарный порт Surface Connect. В кнопку включения интегрирован сканер отпечатка пальцев.