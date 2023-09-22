Аудитория RuStore составила 17 млн пользователей по итогам августа

Операционный директор RuStore Илья Сверчков рассказал, что по итогам августа активная аудитория площадки составила 17 млн. До конца 2023 года магазин приложений для мобильных устройств планирует нарастить ежемесячную активную аудиторию до 25 млн человек. Результатами и планами Сверчков поделился на полях форума Kazan Digital Week, передаёт ТАСС.

«Месячная аудитория. Как раз недавно вышли данные от Mediascope. И у нас практически 17 млн активной аудитории по итогам августа. [До конца года] очень хотим прийти к 25 млн активной аудитории», — сказал Сверчков.

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Он отметил, что самыми популярными у пользователей стали приложения финансовых инструментов. «Сейчас у нас больше трети скачиваний — это финансовые инструменты, но помимо этого ещё есть сервисы и услуги, те же игры. Они примерно равномерно распределены», — пояснил Сверчков.

Кроме того, к концу текущего года RuStore рассчитывает нарастить общее количество представленных на площадке приложений более чем в два раза — до 30 тыс. По данным Сверчкова, сейчас в каталоге более 13 тыс. приложений.

«Если мы посмотрим на исторический каталог, условно, в Google Play, который был раньше, доля зарубежных приложений была достаточно значительной, превышала и 70% от общей доли приложений. Соответственно, расширение этого каталога возможно именно как раз за счёт зарубежных приложений», — сказал Сверчков, уточнив, что на данный момент в магазине представлено чуть больше 1 тыс. иностранных приложений.

По его мнению, до конца года площадка сможет выровнять баланс российских и зарубежных приложений «достаточно сильно».

«Понятно, что это не будет такая ребалансировка в сторону зарубежных, но доля их будет, я думаю, порядка трети магазина вполне», — подчеркнул Сверчков, отметив, что наибольшую долю среди зарубежных приложений занимает софт китайских разработчиков, значительные доли у Гонконга, Сингапура.

Приложения из других стран представлены точечно.