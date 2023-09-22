Android-смартфоны можно использовать в качестве веб-камеры на Windows и macOS

С выходом Android 14 QPR1 Beta 1, некоторые смартфоны Pixel, а впоследствии и другие устройства на Android, могут использоваться в качестве веб-камеры для Windows, macOS или ChromeOS.

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Столь долгожданная функция стала настоящим прорывом, делая видеозвонки высокого качества простыми и доступными.

В начале года сообщалось, что Google работает над возможностью использовать современные Android-устройства в качестве веб-камеры, подключаемой через USB-C.

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В отличие от функции Continuity Camera для пользователей Mac и iPhone, Google основала возможности веб-камеры Android на стандарте USB Video Class (UVC). Это означает, что любое устройство, поддерживающее стандартную веб-камеру, может использовать смартфон на базе Android в этой роли.

9to5Google