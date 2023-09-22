Премьер Таиланда обсудил с Маском технологии компаний Tesla и SpaceX

"Я встретился с Илоном Маском во время своей поездки в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. У нас состоялся хороший разговор о технологиях компаний Tesla, SpaceX и спутниковой системы Starlink. Я впечатлен прогрессом для человечества, которого добилась эта группа, и мы разделяем общий взгляд на будущее более чистого мира. Мы с нетерпением ожидаем дальнейших обсуждений. Ожидаем новых вдохновляющих успехов благодаря развитию электрического автотранспорта и исследованию космоса", - написал он.