Обнаружена сверхплотная планета из железа
Астрономы из Туринского университета обнаружили в 31 световом годе от Земли экзопланету Глизе 367 b или Тахай, которая состоит полностью из железа. Соответствующее исследование появилось в научном журнале The Astrophysical Letters.
Согласно нему, Тахай вращается вокруг красного карлика Глихе 367 в созвездии Паруса. Планета имеет тот же размер, что и Земля, при этом вдвое плотнее и представляет собой шар из железа. Кроме того год на Тахае длится лишь 7,7 земного часа и получает в 500 раз больше радиации из-за близкой орбиты, чем Земля от Солнца. Температура на планете составляет около 1500 °C.
Астрономы считают, что Тахай может быть лишь железным ядром от планеты, которая потеряла свою каменистую оболочку в результате какой-то катастрофы, в том числе при столкновении с другими формирующими протопланетами.