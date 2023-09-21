Обнаружена сверхплотная планета из железа

Согласно нему, Тахай вращается вокруг красного карлика Глихе 367 в созвездии Паруса. Планета имеет тот же размер, что и Земля, при этом вдвое плотнее и представляет собой шар из железа. Кроме того год на Тахае длится лишь 7,7 земного часа и получает в 500 раз больше радиации из-за близкой орбиты, чем Земля от Солнца. Температура на планете составляет около 1500 °C.